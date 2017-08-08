Во Владивостоке продолжается прием заявок от соискателей премии «Есть за что!»

Премия была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока напоминает, что прием заявок на соискателя премии «Есть за что!» продолжается. Молодых, талантливых и активных владивостокцев в возрасте от 14 до 35 лет приглашают подать документы. 10 лауреатов ждут денежные премии в размере 100 000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как подчеркнули в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается в восьми номинациях: от продвижения бренда города до развития предпринимательства, общественных связей и социальных коммуникаций. Приём заявок осуществляется до 30 сентября.

Документыот соискателей премии принимаются в управлении по делам молодежи администрации города по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел.: (423) 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.

Отметим, премия была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году. Она присуждается с целью поддержки и поощрения лучшей молодежи приморской столицы, проявивших себя в общественной жизни города, в реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.