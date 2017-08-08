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8 канал

На Орлиной сопке во Владивостоке появился дальневосточный леопард

"До костей": спасти вымирающих животных
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

На Орлиной сопке появился дальневосточный леопард. Полномасштабное граффити с изображением хищника нарисовал южноафриканский художник в рамках арт-проекта "До костей". Акция организована вместе с Международным фондом защиты животных и призвана обратить внимание на проблему исчезновения редких видов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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