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Гороскоп на 8 августа

День будет благоприятным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной, сообщает 1001 Гороскоп. Каких бы поступков и шагов не требовала ситуация, большинство людей будут руководствоваться в первую очередь своими личными интересами и лишь в десятую – такими словами, как «долг», «обязанность», «профессионализм». Звезды советуют смириться с этим фактом: заставить кого-то сделать что-то вопреки желанию сегодня практически невозможно. Зато вполне возможно сделать так, чтобы это желание возникло. Так что если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ.

 Овну практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Овен будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Овна сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Тельцу стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Тельцу не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Телец сегодня способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Сегодня - день, когда наибольший успех в любых делах Близнецам принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, они могут действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят им добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Близнецам стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

 Гороскоп Рака обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Рака решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Раку по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

 Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Лев думал, уже решены сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто сегодня Льву придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

 У Девы не все получится, то виновата в этом будет исключительно она сама. День предвещает ей хорошие возможности, однако Дева может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Дева сегодня способна наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершала. Чтобы день оказался продуктивным, Деве не следует расслабляться. Залог ее успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

 Весы будут отличным дипломатом и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у них накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют им не откладывать разговор на другой день.Сегодня Весы сумеют донести свои чувства и мысли до собеседника и имеют все шансы на то, что их правильно поймут.

 Скорпиону будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Скорпиона вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела сегодня будут казаться Скорпиону ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Скорпиону завтра как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

 Стрелец, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Стрельца вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

 Звезды гороскопа предупреждает Козерога о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Козерог сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Козерогу сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

 Дела у Водолея обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Водолея будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Водолея приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Водолей планировал крупный проект или ответственный разговор – сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».

 У Рыб не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много они могут наделать ошибок. Если же Рыбам все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить завтрашние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

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