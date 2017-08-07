Уссурийск серьезно пострадал от сильного дождя минувшей ночью

Прошедшие ливневые дожди в Приморье затопили сенокосы и поля

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В результате прошедших дождей пострадали сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В Приморье размыты дороги, к полям нет транспортной доступности даже на высокопроходимой технике. Оценить ущерб можно будет только, когда спадет вода.

Погодные условия могут сказаться и на заготовке кормов. Так, в пойме реки Раздольная Надеждинского района оказался затоплен сенокос.

Стоит отметить, что в Уссурийске посажено более тысячи гектаров овощей и почти 860 гектаров картофеля. На данный момент на территории округа действует режим ЧС, за ночь и утро здесь выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра.

Как ранее сообщало РИА VladNews, от прошедших осадков серьезно пострадал Уссурийск. С самого утра город начало топить. Вода дошла и до жилых домов. В результате сильного дождя автомобили уходили в воду под капот, а вода в домах достигала 10 см.

В настоящее время в городе наблюдается спад воды.