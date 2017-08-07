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Стихия нанесла удар по больницам Приморья

Пострадали Уссурийский городской округ и Хасанский район
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

График работы детского состава автопоезда «Забота» будет скорректирован из-за последствий ливневых дождей в Приморье. Предполагается, что в Михайловский район автопоезд прибудет не 8 августа, как планировалось, а на один-два дня позже: это связано с тем, что в Уссурийском ГО, граничащем с Михайловским районом, в настоящее время введен режим ЧС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. О точной дате прибытия врачей в села будет сообщено дополнительно.

А на работу взрослого состава автопоезда «Забота» стихия не повлияла. Сейчас врачи работают на острове Путятин. Все проходит в штатном режиме. Планируется, что во вторник, 8 августа, медики переправятся на материк, где будут вести прием жителей Фокино.

Необходимо отметить, что в результате разгула стихии в ночь с воскресенья на понедельник (с 6 на 7 августа) в зону подтопления попали станция переливания крови и туберкулезная больница в Уссурийске. Сейчас спасателями предпринимаются все меры для локализации последствий непогоды.

Кроме того, перебои с электроэнергией и связью есть в медицинских учреждениях в Хасанском районе.

«Самые большие сложности на севере района – в селах Кравцовка, Филипповка, Барабаш, Занадворовка и других. Здесь нет ни связи, ни интернета, ни электричества. В зоне подтопления ФАПы и амбулатория в Барабаше», – рассказал главный врач района Евгений Махиня.

Между тем, все тяжелобольные пациенты и беременные женщины, сроки родов, у которых приходятся на ближайшие две недели были своевременно госпитализированы в Хасанском, Надеждинском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе.

«В настоящее время в лечебных учреждениях стационарного типа Уссурийского городского округа – детской и взрослых больницах – все работает в штатном режиме. В утренние часы было отключение электроэнергии, но поскольку наши учреждения обеспечены собственными дизель-генераторами, то сработали автоматические экстренные системы электроснабжения», – сообщила главный врач Уссурйиской больницы Андрей Скирута. Он также отметил, что в настоящее время все медучреждения имеют запас продовольствия и медикаментов на 3-5 дней.

«Еще в пятницу департамент здравоохранения разослал приказ, согласно которому главные врачи территорий, которые были обозначены, как зоны возможного подтопления, приняли все необходимые меры для экстренной госпитализации тяжелобольных пациентов, а также беременных женщин», – сообщил глава Центра медицины катастроф Приморья Александр Партин.

В департаменте здравоохранения подчеркивают, что в настоящее время все лечебные учреждения имеют достаточный запас необходимых медикаментов, продуктов питания и хозяйственных принадлежностей.

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