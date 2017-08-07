Сильный дождь накроет Владивосток ближайшей ночью 18:29, 07 августа Сильный дождь накроет Владивосток ближайшей ночью
Уссурийск серьезно пострадал от сильного дождя минувшей ночью 17:39, 07 августа Уссурийск серьезно пострадал от сильного дождя минувшей ночью (Видео)
Стихия нанесла удар по больницам Приморья 17:32, 07 августа Стихия нанесла удар по больницам Приморья
Новостная лента
Август, 07 понедельник
18:42
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
18:42
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
18:42
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
18:29
Сильный дождь накроет Владивосток ближайшей ночью
18:02
В приморской столице дети с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в социальном проекте «Хрустальный мир»
17:56
Фасады зданий очищают от граффити во Владивостоке Фото
17:42
Владивостокцы высказали, что думают о ВЭФ Фото
17:39
Уссурийск серьезно пострадал от сильного дождя минувшей ночью Видео
17:37
Приморцы показали печальную демографическую статистику в 2017-м
17:32
Стихия нанесла удар по больницам Приморья
17:22
Приморцев предупреждают о мошенничестве на счетчиках
17:18
Подмытые железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
17:11
Владивосток встретил утренний ливень в готовности
17:02
Во Владивостоке произошло 440 аварий за неделю Эксклюзив
16:51
«Мумий Тролль» перезагрузили «Морскую» Видео
16:38
Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек Эксклюзив
16:27
Дожди в Приморье сохранятся до середины недели
16:15
Прокуратура взяла на контроль потоп в Уссурийске
16:02
Спасатели спасли человека в одном из затопленных населенных пунктов в Приморье
15:51
​Владивостокский байкер на пустой дороге устроил ДТП с трактором Эксклюзив
15:42
Автоледи сломала стопу в ДТП во Владивостоке
15:31
В Приморье сохраняется угроза очень сильных дождей
15:16
Директор Приморского океанариума помогает одной из сотрудниц делать головокружительную карьеру, - источник
15:03
Стали известны подробности странного ДТП во Владивостоке
14:49
Жителям и гостям Приморья рекомендовано воздержаться от поездок в Китай через Краскино
14:37
​Адвокат: Игорь Пушкарев содержится под стражей незаконно Эксклюзив
14:26
Портовый вор задержан в Приморье
14:13
Стихия продолжает ломать планы военных в Приморье
14:01
Пенсионер на мопеде въехал в мост во Владивостоке: рассек бровь и ушиб мозг Эксклюзив
13:59
Владимира Путина ждут во Владивостоке
13:48
В Приморье обнаружен труп со следами насильственной смерти
13:36
Приморцев призывают не рисковать во время разгула стихии
13:22
В Приморье появился новый Супергерой Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Подмытые железнодорожные пути восстанавливают в Приморье

Движение поездов остановлено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В районе села Раздольное из-за размыва грунта под железнодорожным полотном несколько грузовых вагонов сошли с рельс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В результате ливневых дождей разлилась река в районе перегона Кипарисово-Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс. В настоящее время движение железнодорожного транспорта от Угольной до Уссурийска остановлено, ведутся восстановительные работы.

Также утром произошел перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка. В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона. Задержан пассажирский поезд № 352, следующий во Владивосток, в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в результате ливневых дождей, прошедших минувшей ночью, оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток встретил утренний ливень в готовности
17:11, 07 августа 2017 Владивосток встретил утренний ливень в готовности

Все городские службы жизнеобеспечения были заранее оповещены о приближении стихии

Во Владивостоке произошло 440 аварий за неделю
17:02, 07 августа 2017 Во Владивостоке произошло 440 аварий за неделю

В 10 ДТП пострадали 10 человек

Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек
16:38, 07 августа 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек

В уик-енд в приморской столице произошло почти 100 аварий

Дожди в Приморье сохранятся до середины недели
16:27, 07 августа 2017 Дожди в Приморье сохранятся до середины недели

Во второй половине недели без существенных осадков

Спасатели спасли человека в одном из затопленных населенных пунктов в Приморье
16:02, 07 августа 2017 Спасатели спасли человека в одном из затопленных населенных пунктов в Приморье

В крае продолжается спасательная операция

В Приморье сохраняется угроза очень сильных дождей
15:31, 07 августа 2017 В Приморье сохраняется угроза очень сильных дождей

Температура воздуха будет в пределах +19…+30 °С.

Директор Приморского океанариума помогает одной из сотрудниц делать головокружительную карьеру, - источник
15:16, 07 августа 2017 Директор Приморского океанариума помогает одной из сотрудниц делать головокружительную карьеру, - источник

Очередной компромат пришел на почту агентства