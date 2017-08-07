Подмытые железнодорожные пути восстанавливают в Приморье

Движение поездов остановлено

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В районе села Раздольное из-за размыва грунта под железнодорожным полотном несколько грузовых вагонов сошли с рельс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В результате ливневых дождей разлилась река в районе перегона Кипарисово-Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс. В настоящее время движение железнодорожного транспорта от Угольной до Уссурийска остановлено, ведутся восстановительные работы.

Также утром произошел перелив воды через временную переправу по дороге на селе Кроуновка. В районе станции Баневурово из-за подмыва железнодорожного полотна завалились на рельсы три вагона. Задержан пассажирский поезд № 352, следующий во Владивосток, в котором находится 589 человек, в том числе 50 детей.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в результате ливневых дождей, прошедших минувшей ночью, оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.