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Общество

Сильный дождь накроет Владивосток ближайшей ночью

Все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Ночью на вторник, 8 августа, Владивосток накроет дождь, временами сильный с количеством осадков 15-40 мм за 12 часов и менее при юго-восточном ветре 17-22 м/с, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

ЕДДС предупреждает, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности жителям и гостям Владивостока рекомендовано исключить нахождение в этих районах в указанный период времени.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2-222-333.

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