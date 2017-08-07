Приморью грозит новое опасное заболевание

​Новый эпидемиологический риск в странах АТР - из-за клеща

Владивосток, вторник, 08 августа , РИА Vladnews.

Новый эпидемиологический риск в странах АТР выявил студент Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Андрей Пак. Под руководством доцента Галины Компанец молодой ученый проанализировал распространение в регионе прежде малоизвестной клещевой инфекции «Вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Второкурсник специальности «Фармация» Андрей Пак обратил внимание на клещевую инфекцию, недавно распространившуюся в сопредельных с Приморьем странах. Заболевание впервые было зафиксировано в Китае в 2009 году и получило название «Вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом» (ТЛТС). Болезнь характеризуется острой лихорадкой, поражениями органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, прогрессирующей тромбоцитопенией, лейкопенией и в 6-30% случаев заканчивается смертью. Заражения подтверждены в Китае и Японии, а в Южной Корее в 2013-2015 годах зарегистрировано 170 больных ТЛТС.

Возбудитель этой инфекции переносится клещами Haemaphysalis longicornis от животных — людям. Исследователь отмечает, что вирус ТЛТС очень похож на вирус Khasan, который был выявлен в Приморском крае еще в 1980-х годах от тех же клещей Haemaphysalis longicornis. Андрей Пак предположил, что эти два вируса связаны между собой, и хотя заболевания от этого вируса в Приморье не были идентифицированы, угрозу такой инфекции учитывать необходимо.

«Клещи Haemaphysalis longicornis характеризуются широким ареалом распространения, включая Приморский край. Болезнь сложно идентифицировать только по ее клинической картине. В этой связи большое значение приобретает разработка методов специфической лабораторной диагностики ТЛТС и, в первую очередь, молекулярно-биологических методов выявления и идентификации возбудителя», — отметил Андрей Пак.

Также молодые ученые ШБМ ДВФУ провели обзорные исследования распространения в АТР нового вирусного заболевания — ближневосточного респираторного синдрома, изучили историю пандемии «свиного гриппа» в 2009-2010 годах, «гонконгского гриппа», «азиатского гриппа» и других опасных инфекций.