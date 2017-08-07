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Общество

Дачников и садоводов Владивостока ждут сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря

Стать участниками конкурса могут все желающие
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает садоводов и дачников принять участие в конкурсе. Победители будут награждены сертификатами на приобретение садовой техники и инвентаря в размере 30 000, 20 000 и 10 000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Победителей выберут в четырёх номинациях:

  • лучший цветовод,
  • лучший овощевод,
  • лучшее садовое некоммерческое товарищество,
  • лучший садовый или дачный участок.

Стать участниками конкурса могут все желающие владивостокцы, кроме победителей прошлого года. Заявки принимают до 15 августа в рабочее время в управлении по исполнению программ по поддержке населения (ул. Ильичева, 15, кабинеты № 9 и 48). При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией во Владивостоке и документ, подтверждающий право собственности или владения земельным участком.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефонам: 261-42-02, 261-43-96 и 261-43-50.

Для справки

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнёрства».

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