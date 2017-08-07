Для соблюдения интервала движения на маршрут дополнительно работают три автобуса

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Автобусный маршрут № 1 во Владивостоке с сегодняшнего дня продлен до остановки «Седанка». Планируется, что изменение будет действовать до 5 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, такое решение принято в целях оптимизации маршрутов регулярных перевозок, а также изучения пассажиропотока – в связи с открытием в районе Седанки большого торгового центра пассажиропоток в эту сторону значительно увеличился. Для соблюдения интервала движения на маршруте № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка» дополнительно работают три автобуса.