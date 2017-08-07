Владивостокцы высказали, что думают о ВЭФ

В опросе приняли участие почти 300 совершеннолетних горожан

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В конце июля был проведен опрос горожан о том, какое международное событие пройдет во Владивостоке в начале сентября и что они думают о ежегодном деловом мероприятии, проводимом на о. Русском при участии президента России - Восточном экономическом форуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский НИЦ Социологии.

Были опрошены горожане от 18 лет, объем выборки составил 293 человека, выборка квотно-случайная. Опрос проводился методом стандартизированного (формализованного) личного интервью.

52,9% респондентов на вопрос о том, какое событие международного масштаба происходит ежегодно в сентябре во Владивостоке, уверено ответили – Восточный экономический форум. Основной конкурент мероприятия – международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», в этом году отмечающий свое пятнадцатилетие – о фестивале вспомнили 6,1% опрошенных. 1,4% процент респондентов к числу важных международных событий причислили День знаний (в том числе: «1 сентября», «начало школы»).

«Какое событие международного масштаба происходит ежегодно в сентябре во Владивостоке?»

*Другое: «День города»; «Забег по мостам»; «Начало 2 мировой»; «Окончание 2 мировой войны»; «Окончание войны»

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина и проводится ежегодно в городе Владивостоке. Несмотря на то, что в 2017 году Форум будет проведен всего в третий раз, он уже прочно вошел в перечень важнейших мероприятий не только российской, но мировой экономики и политики. Опрос показал, что 90,8%опрошенных горожан согласны с тем, что Восточный экономический форум является важным событием, 47,3% из них считают, что ВЭФ важен для всей страны в целом, 24,7% уверены, что ВЭФ важен, в первую очередь, для Дальнего Востока, 10,6% - для Приморского края.

«Как Вам кажется, Восточный экономический форум во Владивостоке – это важное или не важное событие?»

ВЭФ является, в первую очередь, ступенью в развитии Дальнего Востока и проводится, согласно официальной позиции организаторов, для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, как на российском, так и на международном уровне. Респондентам был задан вопрос: «Что положительного принесет проведение Восточного экономического форума?». 39,6% согласны с тем, что основная задача Форума будет выполнена и в регион будут привлечены новые инвестиции, что, в свою очередь, поможет развитию как города, так и региона в целом. 33,9% опрошенных считают, что Форум поможет укреплению внешних экономических связей, 23,0% - укреплению внешних политических связей.

«Что положительного принесет проведение Восточного экономического форума?»



