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Общество

В приморской столице дети с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в социальном проекте «Хрустальный мир»

Каждый ребенок сможет проявить активную жизненную позицию и творческий потенциал
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет, для участия детей в городском социальном проекте «Хрустальный мир». Он реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Увлекательные занятия пройдут в августе по следующим направлениям:

  • «Творческая мастерская» (изготовление имбирного пряника, изготовление упаковки для имбирного пряника, декупаж шкатулок, роспись футболок, изготовление украшений из полимерной глины);
  • «Занимательные науки» (робототехника, мастер класс по 3D ручке, геология – сокровища под землёй, химическое шоу, занимательная физика);
  • «Кулинария и столовый этикет» (юный кондитер, креативная пицца, сказочное печенье, столовый этикет, правила поведения за столом);
  • «Театральное искусство» (класс актерского мастерства, сценическая речь, сценические движения, пантомима, пластика);
  • «Умелые руки» (песочная анимация, мыловарение, изготовление дымковской игрушки, роспись дымковской игрушки, оригами).

В сентябре планируется проведение экскурсий:

  • в зоопарк «Садгород»,
  • в усадьбу Вавилово,
  • в Ботанический сад-институт ДВО РАН,
  • в Приморский океанариум,
  • в Музей автомотостарины.
  • С расписанием мастер-классов и экскурсий можно ознакомиться в прикрепленном материале. Записаться на мероприятия можно по телефону +7 914 967-65-60 (Наталья Игоревна), адрес электронной почты: hi@arteldv.ru.

Для получения консультации по вопросу участия в проекте «Хрустальный мир» также можно обращаться в управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока: ул. Ильичева, 15, каб. 39-а, 38, тел. 2614-089, 2614-397, адрес электронной почты: samusenko@vlc.ru

Как отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения, при выполнении творческих заданий каждому ребенку представится возможность проявить активную жизненную позицию и творческий потенциал. Кроме этого, проведение таких мероприятий направлено на формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков, а также на включение детей-инвалидов в жизнь общества, их интеграцию в среду здоровых сверстников. 

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