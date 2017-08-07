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Общество

Владивосток встретил утренний ливень в готовности

Все городские службы жизнеобеспечения были заранее оповещены о приближении стихии
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 августа, ночью и утром во Владивостоке прошел сильный ливень, сопровождаемый шквалистым ветром. Все городские службы жизнеобеспечения были заранее оповещены о приближении стихии и встретили непогоду в полной готовности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В результате, как сообщают специалисты Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Владивостока, в городе не зафиксировано серьезных происшествий, подтоплений и отключений электроэнергии. Ливневая канализация в целом справилась с потоками дождя, только на ряде участков автомобильных дорог наблюдается замедленный сброс воды. Автомобильное движение на дорогах города в целом проходит в обычном повседневном режиме.

В связи с аварией на федеральных электросетях без света остались жители села Береговое на мысе Песчаном. Специалисты ДРСК уже работают по устранению аварии.

По поручению исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова в целях оценки ситуации на месте и принятия оперативных мер в село на катере отправилась выездная группа городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которую вошли специалисты Владивостокской городской поисково-спасательной службы, управления по делам ГО и ЧС, административно-территориального управления Фрунзенского района, дорог и благоустройства.

Оперативный дежурный ЕДДС Владивостока продолжает принимать все сообщения о нарушениях в работе городского хозяйства по телефону 2-222-333 для принятия мер по их ликвидации.

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