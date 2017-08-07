Фасады зданий очищают от граффити во Владивостоке

Работа ведется ежедневно

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока ведут ежедневную работу по контролю за чистотой и порядком на городских территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В ходе ежедневных обходов специалисты фиксирую все нарушения, проблемные участки и ситуации: открытые люки, течи, появившиеся свалки, незаконные рекламные вывески, различные повреждения на объектах инфраструктуры, несвоевременный вывоз мусора с придомовых территорий и множество других.

Вся информация оперативно обрабатывается, устанавливаются виновники проблемных ситуаций, которые обязаны их устранить - для этого специалисты АТУ активно взаимодействуют с предприятиями всех форм собственности, собственниками инженерных сетей, управляющими компаниями и другими хозяйствующими субъектами. Часть адресов передается в профильные управления администрации Владивостока, в городские коммунальные и дорожные службы.

В вопросах благоустройства районов особое внимание уделяется граффити на фасадах зданий, заборах, остановочных комплексах. При обнаружении рисунков сотрудники АТУ обращаются к собственникам либо в управляющие компании: рисунки необходимо своевременно удалять или закрашивать.

Так на минувшей неделе в Ленинском районе Владивостока были закрашены граффити на фасадах зданий по адресам ул. Лазо, 4 и Океанский проспект 10/12. В Первореченском районе от рисунков была очищена стеклянная стена сцены в парке Победы, а также силами административно-территориального управления района было ликвидировано граффити на ограждении военного городка №84 по адресу проспект 100 лет Владивостоку, 99. В Первомайском районе от рисунков был очищен фасад жилого дома на Черёмуховой, 5.