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Приморцев предупреждают о мошенничестве на счетчиках

Подозрительные объявления массово появляются в подъездах жителей Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В связи с поступлением вопросов от потребителей, Роспотребнадзор по Приморскому краю информирует: на территории Владивостока участились случаи распространения через почтовые ящики многоквартирных домов рекламных объявлений об оказании услуг поверки приборов учета Единой городской службой по учету водоснабжения и другими организациями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Потребители зачастую принимают данную рекламу за официальные извещения органов государственной или муниципальной власти, однако это не так.

В настоящее время основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний определены разделом VIIПравил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг).

Согласно п. 81, п. 81 (10) Правил предоставления коммунальных услуг, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Поверка приборов учета осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Исходя из положений ст. 2, ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», поверкой средств измерений является совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Поверку средств измерений осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений.

Распространяемые рекламные объявления не содержат информации о юридической принадлежности и наименовании юридического лица, предлагающего услуги поверки приборов учета коммунальных ресурсов, а так же о включении хозяйствующего субъекта в Реестр национальной системы аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что не позволяет дать оценку правомерности деятельности таких организаций по осуществлению поверки приборов учета потребителей.

На территории города Владивостока и Приморского края организацией, аккредитованной на проведение поверок приборов учета потребителей, является Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (690600, г.Владивосток, ул.Прапорщика Комарова, д.54).

В свою очередь Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю считает, что при распространении рекламных листовок возможно нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Согласно ст. 33 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства РФ о рекламе относится к компетенции антимонопольного органа.

Для проведения надзорных мероприятий в части соблюдения Единой городской службой по учету водоснабжения и иными организациями, предлагающими услуги по поверки приборов учета коммунальных услуг, требований законодательства РФ о рекламе, рекомендуем обращаться с заявлениями в Приморское УФАС России (690007,г.Владивосток, ул.1-я Морская, д.2).

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