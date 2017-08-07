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Общество

Приморцы показали печальную демографическую статистику в 2017-м

Численность жителей региона уменьшилась на 7,6 тысячи человек за полгода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

За I полугодие 2017 года численность постоянного населения Приморья уменьшилась на 7,6 тысячи человек - как за счет естественной убыли (62,6% в структуре миграционных потерь), так и по причине миграционного оттока (37,4%). На 1 июля 2017 года в Приморском крае постоянно проживало 1 915,5 тысячи человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

За январь-июнь текущего года в крае родилось 10 168 детей (на 12,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года), умерло 13 010 человек (на 2,1% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 28%. Более трети всех смертей пришлось на население в трудоспособном возрасте (3 162 человека), при этом умерших в этом возрасте мужчин в 3,6 раза больше, чем женщин.

Показатель младенческой смертности составил 5,9 детей в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся (в январе-июне 2016 года – 7,5).

В органах ЗАГС с начала текущего года зарегистрировано 5 945 браков (на 5,4% больше, чем за I полугодии 2016) и 4 626 разводов (на 0,6% больше). На тысячу заключенных браков пришлось 778 разводов (в I полугодии 2016 – 815).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-июнь 2016 года составило 8 170 человек (на 7,8% меньше, чем в январе-июне 2016), из других стран – 4 029 человек (в 1,8 раза меньше). Выехало в другие регионы России 11 418 человек (на 2% меньше), в другие страны – 5 531 человек (на 2,1% меньше). За январь-июнь текущего года сменили место жительство на территории края 20 167 приморцев (на 0,2% больше, чем в январе-июне 2016), причем из них 8 795 человек сменили постоянную прописку.

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