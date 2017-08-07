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8 канал

Шаман из Тайваня привез музыку племен во Владивосток

Рок-фестиваль собирает самых необычных музыкантов со всех уголков света
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Фестиваль «V-ROX» собирает самых необычных музыкантов со всех уголков света. Фолк-исполнителя Сангпуя из Тайваня, например, называют шаманом, а его музыку - целительной. Правда ли это, рассказал сам музыкант, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII канал.

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