Шаман из Тайваня привез музыку племен во Владивосток

Рок-фестиваль собирает самых необычных музыкантов со всех уголков света

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Фестиваль «V-ROX» собирает самых необычных музыкантов со всех уголков света. Фолк-исполнителя Сангпуя из Тайваня, например, называют шаманом, а его музыку - целительной. Правда ли это, рассказал сам музыкант, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII канал.