Во Владивостоке произошло 440 аварий за неделю

В 10 ДТП пострадали 10 человек

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошло 440 аварий, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 277 ДТП с материальным ущербом. Участники 77 столкновений ТС обошлись составлением европротоколов. В 10 ДТП пострадали 10 человек.

Зарегистрировано 1 979 нарушений ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлено 194 протокола по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 122 - из-за не пристегнутых ремнями безопасности и специальными удерживающими устройствами несовершеннолетних, 129 - по тонировке, а также 390 - по нарушению правил парковки.

Инспекторы ДПС остановили 83 пьяных автолюбителя, 88 превысивших скорость и 10 выехавших на "встречку". На штраф-стоянку доставлено 389 авто. Составлено 15 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

Пешеходы нарушили ПДД 399 раз, водители автобусов - 44 раза, а таксисты - 59 раз.

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