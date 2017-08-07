«Мумий Тролль» перезагрузили «Морскую»

Армия фанатов продолжает расти

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Первый диск «Мумий Тролля» «Морская» вышел рекордным тиражом, имел бешеный успех и в мгновение ока превратил группу в кумиров целого поколения. За 20 лет армия фанатов выросла, а успех стал мировым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.