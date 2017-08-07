Первый диск «Мумий Тролля» «Морская» вышел рекордным тиражом, имел бешеный успех и в мгновение ока превратил группу в кумиров целого поколения. За 20 лет армия фанатов выросла, а успех стал мировым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Мумий Тролль» перезагрузили «Морскую»
Армия фанатов продолжает растиВладивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.
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