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«Мумий Тролль» перезагрузили «Морскую»

Армия фанатов продолжает расти
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Первый диск «Мумий Тролля» «Морская» вышел рекордным тиражом, имел бешеный успех и в мгновение ока превратил группу в кумиров целого поколения. За 20 лет армия фанатов выросла, а успех стал мировым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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