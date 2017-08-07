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Общество

Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек

В уик-енд в приморской столице произошло почти 100 аварий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в минувшие выходные произошло 96 аварий; зарегистрировано 60 ДТП с материальным ущербом, составлено 15 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 5 ДТП пострадали 5 человек.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 574 нарушения ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (79), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (60) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (45). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (21) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (32). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 4 протокола.

Инспекторы ДПС остановили 27 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 129 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 131 транспортное средство.

ПДД нарушили два водителя автобусов и восемь таксистов.

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