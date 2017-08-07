Дожди в Приморье сохранятся до середины недели

Во второй половине недели без существенных осадков

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В Приморье сохраняются дожди разной интенсивности, в отдельных районах ливни с грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Наиболее сильные осадки пройдут в первой половине недели. В дальнейшем количество дождей уменьшится. Температура воздуха ночью +17…+22 °С.

К середине недели на восточное побережье распространится гребень охотского антициклона, на востоке края ночная температура понизится на 4…7 градусов. Дневная температура +25…+30 °С, на побережье +18…+23 °С.

Во Владивостоке начало недели будет дождливым. К середине недели дожди прекратятся, во второй половине недели без существенных осадков. Температура воздуха ночью +17…+20 °С, днем +21...+24 °С.