Спасатели спасли человека в одном из затопленных населенных пунктов в Приморье

В крае продолжается спасательная операция

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 августа, спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы во время разведки на затопленной территории под населенным пунктом Оленевод спасли сторожа - жителя села Раздольное, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГОЧС.

По словам одного из спасателей, информация о нахождении человека в сторожке в затопленных полях поступила спасателям вовремя. Проведя патрулирование на лодке, спасатели обнаружили мужчину, который находился уже в воде и силы его были на исходе. Спасатели пришли на помощь человеку и доставили его в безопасное место.

Напомним, что группы спасателей Приморской поисково-спасательной службы на КАМАЗах выехали в Надеждинский район для оказания помощи населению, пострадавшему из-за ливневых дождей в понедельник, 7 августа.

Добавим, что в настоящее время одна из групп спасателей передислоцирована в Михайловский район.