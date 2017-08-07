Девушка не выдержала безопасную дистанцию с впереди едущим транспортом

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

23-летняя автоледи сломала стопу в ДТП во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в светлое время суток. По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Daihatsu Terios не выдержала безопасную дистанцию с впереди едущим транспортом - автомобилем Acura RDX. Столкновение произошло в районе дома №82 по проспекту 100 лет Владивостоку; автомобили двигались со стороны улицы Русской в сторону Постышева.

Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение переломом плюсневой кости правой стопы.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.