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Общество

В Приморье сохраняется угроза очень сильных дождей

Температура воздуха будет в пределах +19…+30 °С.
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в некоторых районах Приморья прошли дожди различной интенсивности: от 3 до 51 мм. Наибольшее количество осадков, 173 - 249 мм, выпало в Хасанском районе (метеостанция Барабаш) и в Уссурийске, что составило 1 – 1.5 месячной нормы. Температура воздуха ночью составила +18…+23 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Из-за обильных осадков прервано движение по трассе Раздольное – Хасан, в районе села Тихое река вышла из берегов. В селе Нежино размыло мост через реку. Железнодорожное сообщение прервано из-за сошедших селей. Хасанский район оказался отрезан от федеральной трассы. Также от дождей пострадал Уссурийск – там оказались затоплены многие улицы.

Во Владивостоке в ночь на понедельник прошел сильный дождь с количеством 41 мм. Отмечался сильный ветер, порывами 19 — 23 м/с. Температурный фон остался прежним: +22 °С.

Сегодня и в ближайшие сутки в крае сохранятся дожди различной интенсивности, в отдельных районах ливни и грозы. На западе и юго-западе края сохраняется угроза локальных очень сильных дождей (50 мм и более за 12 час и менее). Температура воздуха будет в пределах +19…+30 °С.

Во Владивостоке облачно, дождь, временами сильный. Ветер сильный. Температура воздуха +20…+24 °С.

Подтверждается прогноз движения тайфуна NORU по более благоприятной для Приморья траектории. Антициклон над Охотским морем не позволяет тайфуну подняться далеко на север и повлиять на погоду Приморского края. 

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