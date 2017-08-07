Директор Приморского океанариума помогает одной из сотрудниц делать головокружительную карьеру, - источник

Очередной компромат пришел на почту агентства

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

На почту РИА VladNews поступило сообщение о том, что директор Приморского океанариума помогает одной из сотрудниц делать карьеру.

Как сообщает источник, еще полгода назад одна из сотрудниц занимала должность «Специалист по обработке рыбы», потом была администратором, а в настоящее время трудится в должности «Главный специалист». Предполагается, что уже в скором времени девушка займет новый пост – заместитель директора.

- Девушке выписывают умопомрачительные премии, о которых люди, чьим трудом океанариум держится, развивается, не смеют и мечтать. Недавно девушку поощрили премией в 100 тысяч рублей. Перед этим была еще одна внеплановая премия за "ударный" труд. Даже занимающие бо¬лее высокие должности люди таких денег в глаза не видели. Ударница, одним словом, - говорится в сообщении.

Источник сообщает, что в Приморский океанариум приходят на работу люди, которые не имеют подходящего образования, а также понятия не имеют, с чем им предстоит работать.

- Люди, проработавшие здесь ни один год, смотрят на все это с ужасом. И чувствуют себя здесь никому не нужными. Разве, что рыбам, - отметил источник.

Отметим, что источник в океанариуме подтвердил агентству эту информацию.

Напомним, что в последнее время неизвестные люди регулярно «сливают» информацию в СМИ о ситуациях, происходящих в Приморском океанариуме.