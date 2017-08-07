Две легковушки устроили лобовое столкновение на пустой дороге

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Стали известны подробности странного ДТП во Владивостоке: два легковых авто устроили лобовое столкновение на пустой дороге. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло около 02:30 в районе дома №2 поселка Рында на острове Русский. Автомобиль Тойота Корона двигался со стороны поселка Подножье. По предварительным данным, "водитель автомобиля неверно поделил ширину дороги и выехал полосу, предназначенную для движения встречного транспорта". Здесь и произошло лобовое столкновение с Тойотой Виста. Пострадала 29-летняя пассажирка Висты: она получила ушиб затылочной области головы, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.