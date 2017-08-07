​Владивостокский байкер на пустой дороге устроил ДТП с трактором

При этом, спецтранспорт просто стоял в момент аварии

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Владивостокский байкер на практически пустой дороге устроил ДТП с трактором: столкновение произошло около 04:30 в районе дома №36 по проспекту 100 лет Владивостоку. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 30-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался со стороны улицы Камской в сторону Постышева. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением - и въехал в стоящий трактор МТ-382 (за рулем был мужчина 1962 года рождения). В итоге мотоциклиста госпитализировали с ушибом головного мозга и раной левой щеки.

Детали ДТП выясняются.

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