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Жителям и гостям Приморья рекомендовано воздержаться от поездок в Китай через Краскино

Выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска заблокирован
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В связи с мощными ливневыми дождями, прошедшими в Приморском крае в ночь на понедельник, 7 августа, дороги в Хасанском районе оказались размыты, выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска Краскино заблокирова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время проведено экстренное совещание с представителями туроператоров и туркомпаний края. Участникам встречи рекомендовано воздержаться от поездок в сторону границы с КНР через автомобильный пункт пропуска «Краскино», расположенный в Хасанской районе.

Туристам, которые планировали в ближайшие дни отправиться в Китай, следует выбрать другой пропускной пункт, а лучше и вовсе отменить поездку.

Как ранее сообщало РИА VladNews, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.

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