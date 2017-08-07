В Приморье ребёнок выпал из окна

В настоящее время все подробности устанавливаются

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 августа, в Приморье из окна выпал ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент произошел в Уссурийске на улице Чечерина. Маленький ребенок выпал из окна на тротуар. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи.

По предварительным данным, ребенок жив.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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