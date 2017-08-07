Администрация Владивостока спешит на помощь пострадавшим от стихии приморцам

Мэрия выделила 16 автобусов

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 августа, в результате стихии на перегоне Уссурийск-Баневурово были подмыты железнодорожные пути, сообщает РИА VladNews.

В результате непогоды из пассажирских поездов были эвакуированы 500 пассажиров. В настоящее время администрация Владивостока решает вопрос о доставке людей в приморскую столицу.

Так, мэрия выделила 16 автобусов, которые отправятся в 14:00 из Владивостока к месту подтопления, откуда будут эвакуированы пассажиры.

Напомним, в результате непогоды многие районы края оказались подтоплены, некоторые населенные пункты остались без света.

В настоящее время все службу жизнеобеспечения края находятся в повышенной готовности.