Администрация Владивостока спешит на помощь пострадавшим от стихии приморцам

Сегодня, 7 августа, в результате стихии на перегоне Уссурийск-Баневурово были подмыты железнодорожные пути, сообщает РИА VladNews.
В результате непогоды из пассажирских поездов были эвакуированы 500 пассажиров. В настоящее время администрация Владивостока решает вопрос о доставке людей в приморскую столицу.
Так, мэрия выделила 16 автобусов, которые отправятся в 14:00 из Владивостока к месту подтопления, откуда будут эвакуированы пассажиры.
Напомним, в результате непогоды многие районы края оказались подтоплены, некоторые населенные пункты остались без света.
В настоящее время все службу жизнеобеспечения края находятся в повышенной готовности.