Стихия продолжает ломать планы военных в Приморье

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Корветы «Совершенный» и «Хуангши» выйдут в море на сутки позже
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Из-за проходящего по Приморскому краю тайфуна «NORU» выход в море корветов ВМФ России «Совершенный» и ВМС Китая «Хуангши», участвующих в международном конкурсе «Кубок моря -2017» перенесён на одни сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Из-за неблагоприятных погодных условий командованием Тихоокеанского флота принято решение о переносе выхода в море корветов «Совершенный» и «Хуангши». В морских полигонах флота экипажи кораблей должны провести подготовку к финальному этапу международного конкурса «Кубок моря-2017», с выполнением практических артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

В настоящее время специалисты ракетно-артиллерийских и штурманских боевых частей проводят подготовку к выполнению морских стрельб в условиях базы. Выход в море для проведения подготовки к финалу на практике спланирован на 8 августа.

По итогам трёх этапов соревнований команды двух стран набрали по 140 баллов.

Заключительным этапом конкурса «Кубок моря-2017», в котором будет выявлен победитель, станет выполнение экипажами корветов боевых упражнений в море.

Справка:

Международный конкурс «Кубок моря – 2017» проводится среди экипажей надводных кораблей государств – участников конкурса в рамках Армейских международных игр – 2017, в назначенном районе акватории залива Петра Великого в период с 01 по 12 августа сего года.

ВМФ России на конкурсе представляет экипаж корвета «Совершенный», ВМС Китая – экипаж корвета «Хуангши».

Целью конкурса является: укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня профессиональной выучки участников, развитие состязательности военнослужащих участвующих в конкурсах.

Напомним, из-за приближения к Приморью тайфуна «NORU» финальный этап «Эстафета» международного конкурса «Морской десант -2017» был перенесен c 7 на 9 августа.

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