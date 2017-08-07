Пенсионер на мопеде въехал в мост во Владивостоке: рассек бровь и ушиб мозг

Мужчина был госпитализирован с места ДТП

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

65-летний мужчина на мопеде Yamaha въехал в мост во Владивостоке. В результате мопедист получил ушибленную рану брови, ушиб грудной клетки, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла вечером в районе дома №35 по улице Пшеничной. Водитель направлялся со стороны улицы Лермонтова в сторону Артема. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением - и наехал на железобетонное сооружение моста.

Детали ДТП выясняются.

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