Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Приморье

Погиб водитель джипа

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В Яковлевском районе Приморья на 134-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань 52-летний водитель автомашины «Шевроле Круиз», двигаясь со стороны села Чугуевка в сторону села Варфаломеевка, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с большегрузной автомашиной «Хино Профи», после чего фура съехала с дороги, повредив мост.

В результате ДТП погиб водитель джипа. Установлено, что мужчина имел стаж вождения 17 лет, в 2017 году к административной ответственности привлекался один раз за превышение скорости.

За выходные в ДТП пострадали 26 человек, трое погибли (в том числе, 4-летняя девочка).