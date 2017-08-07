Администрация Уссурийска: Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище

В ГО введен режим ЧС

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 августа, в Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. За ночь и утро на территории округа выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра.

В настоящее время все службы города и техника муниципальных предприятий задействованы в аварийно-восстановительных работах. Решается вопрос о привлечении военной техники.

Администрация Уссурийска сообщает, что есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище, поэтому жителям не рекомендуем выезжать на дороги округа и края без острой необходимости.

В округе развернуто два пункта временного размещения для тех, чьи дома оказались подтоплены. Сейчас там находятся уже 33 человека. Звонки от жителей Уссурийска принимаются по телефонам – 112, 32-10-06, 33-94-99.

Отметим, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались также затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском и Надеждинском районах. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района.

Подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району.