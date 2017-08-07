ГАИ Владивостока: водителям следует быть предельно внимательными на дорогах

В Приморье бушует непогода

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В Приморье 7 и 8 августа ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. В некоторых районах края ожидается сильный дождь и штормовой ветер, которые могут существенно осложнить дорожную обстановку.

При проливных дождях чаще всего подтоплениям подвержены спуски с проезжих частей и низменности автодорог.

Во Владивостоке чаще всего подтоплению подвержены улицы: Русская, Бородинская, Спортивная, Фадеева, Воропаева, проспект 100-лет Владивостоку, Снеговая, Камская, прилегающие улицы в районе торгового центра «Зеленый остров», Пограничная (в районе стадиона Динамо). Значительно осложнить дорожную ситуацию может штормовой ветер.

Госавтоинспекция Владивостока рекомендует водителям автотранспорта воздержаться от поездок без лишней необходимости.

В случае возникновения сложной дорожной обстановки сотрудники ГИБДД г. Владивостока ориентированы на усиленный режим несения службы и оказание помощи участникам дорожного движения.