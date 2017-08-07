Приморцев призывают не рисковать во время разгула стихии

В ближайшее время в крае могут происходить коммунальные аварии, падать мосты, учащаться ДТП

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

По данным Приморского УГМС: днём 7 и ночью 8 августа в западной половине края сохранятся сильные дожди с количеством 15-40 мм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Местами очень сильные дожди (50 мм за 12 часов и менее). На реках ожидается подъем уровня воды 1-3 м, на реках Хасанского, Надеждинского и Уссурийского районов на 3 - 4 м с подтоплением прилегающих к рекам территорий с находящимися на них объектов экономики и инфраструктуры.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период опасного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества.

Прогнозируемые ЧС (происшествия):

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна;

- подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подъем уровня воды на малых реках края, с подтоплением подворий, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ;

- нарушения в работе системы ЖКХ.

ПАМЯТКА для населения

При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

В целях принятия экстренных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасным метеорологическим явлением, рекомендуется:

- привести подсистему РСЧС на территориях в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

- создать оперативные штабы для организации комплекса превентивных мероприятий направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшения их последствий;

- создать оперативные группы с привлечением в состав начальников отделов ГО ЧС руководителей пожарных гарнизонов, начальников ОНД для мониторинга паводковой обстановки, координации сил и средств РСЧС для обеспечения оперативного реагирования;

- организовать информирование населения и организаций о возможной угрозе возникновения ЧС, особенно ПОО;

- провести работы по очистке дренажных систем, ливневых стоков, пойм и русел рек под мостами от строительного и бытового мусора для обеспечения беспрепятственного стока воды;

- уточнить резервы материально-технических средств, наличие и исправность резервных источников энергоснабжения;

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить наличие и исправность технических средств диспетчеров ЕДДС по возможностям своевременного оповещения по авариям;

- заблаговременно создать запасы ГСМ, материально-технических средств, для ликвидации возможных ЧС;

- привести в повышенную готовность силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, оценив их возможности и готовность к действиям в данных условиях;

- предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по укреплению дорожного полотна, опор линий электропередач, создания насыпных преград, в случае угрозы дождевых вод системам жизнеобеспечения в населенных пунктах;

- в случае ухудшения обстановки связанной с прохождением циклона, немедленно сообщать по телефонам 8 (423) 240-68-29, 8 (423) 220-49-56, 101 или 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по приморскому краю 8(423)239-99-99