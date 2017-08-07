В Приморье появился новый Супергерой

Мужчина поднял настроение отдыхающим

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Мужчина, облачившись в костюм нового Супергероя, поднял настроение отдыхающим на пляже в Ливадии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.Надев на голову арбузный шлем, на ноги - ласты, вооружившись крышкой от кастрюли и шампуром, молодой человек начал разгуливать по пляжу в поисках опасных злодеев.

Отдыхающие даже дали имя Супергерою – «Человек-Арбуз».

Своим поведением Супергерою поднял настроение всем отдыхающим.

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