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В Приморье обнаружен труп со следами насильственной смерти

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Прокуратура установила признаки криминального исчезновения местного жителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, в апреле 2017 года в дежурную часть ОМВД России по г. Уссурийску обратился заявитель, сообщив о безвестном исчезновении своего брата, 1980 года рождения, который проживал на территории г. Уссурийска.

Установлено, что разыскиваемый в марте 2017 года вышел из своей квартиры без верхней одежды и направился в соседний дом к своим знакомым, с которыми у него до этого возник конфликт. Оставив у себя в квартире теплую одежду, документы, мобильный телефон и другие личные вещи, домой он больше не вернулся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в конце июля 2017 года в подвальной яме деревянного строения, расположенного недалеко от дома, где проживал пропавший мужчина, был обнаружен труп последнего, предположительно с признаками насильственной смерти.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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