Приморец заявил о «заминировании» депо из неприязни к начальнику

Мужчина скоро отправится на скамью подсудимых

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Приморский "телефонный террорист", сообщивший о "заминировании" локомотивного депо в Уссурийске, скоро сядет на скамью подсудимых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Материалы дела по статье 207 УК РФ в отношении 30-летнего работника депо переданы в суд. Фигуранту грозит до 3 лет колонии.

По версии следствия, работник эксплуатационного локомотивного депо, из чувства неприязни к руководству предприятия, отправил на телефон «горячей линии» Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» смс-сообщение о готовящемся взрыве данного железнодорожного предприятия.