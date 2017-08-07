В Приморье отменены два авиарейса из-за непогоды

Изменения в расписании

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 августа, из-за непогоды в регионе были отменены два рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.

Так, рейс HZ-518 из Кавалерово на 11:15 и рейс HZ-524 из Тернея на 16:15 были отменены.

Также два рейса прибывают в Приморье с опозданием.

Рейс HZ-510 авиакомпании Аврора из Дальнереченска задерживается на один час и прибывает в 12:40.

Рейс HZ-512 авиакомпании Аврора из Дальнегорска задерживается на 1 час 40 минут и прибывает в 17:20.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.