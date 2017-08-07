Владимира Путина ждут во Владивостоке

Третий Восточный экономический форум уже обгоняет второй по популярности

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

На официальном сайте ВЭФ опубликована расширенная версия деловой программы с краткими аннотациями и ключевыми вопросами сессий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Традиционно центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента РФ Владимира Путина.

«Восточный экономический форум стал масштабной, востребованной в мире площадкой, где первые лица государств, представители авторитетных международных организаций, руководители крупных российских и зарубежных компаний собираются для обсуждения актуальных вопросов интеграции Дальнего Востока в мировую экономику. Расширение иностранного представительства на форуме говорит о том, что Россия является важнейшим центром притяжения делового сообщества со всего мира», – подчеркнул советник президента страны Антон Кобяков.

В основе деловой программы - четыре основных тематических блока. Первый – «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» – будет посвящен перспективам новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов, а также реализации программы «Дальневосточный гектар».

Вторая тема –«Как делать бизнес на Дальнем Востоке» – предполагает обсуждение инвестиционного потенциала региона в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика.

Интеграция России в экономику стран АТР и реализация совместных проектов в области энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, финансов и новых технологий – ключевые темы третьего блока – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая».

Четвертый тематический блок –«Дальний Восток – новое качество жизни, отвечая на вызовы». В рамках данной темы будут освещены вопросы демографической политики в регионе, комплексного развития территорий и городов, создания новых рабочих мест.

В рамках форума состоятся пять бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН».

Программа третьего Восточного экономического форума включает проведение образовательного форума «Россия – АСЕАН», VI Международной конференции АТЭС по образованию, сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», презентации инвестиционных проектов, а также церемоний открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Впервые на форуме состоится Образовательный и молодежный день, в рамках которого пройдут сессии, семинары и мастер-классы для молодых предпринимателей, презентация программы международного бизнес-образования Executive МВА, форум молодых предпринимателей «Точка притяжения – Дальний Восток».

Напомним, в этом году ВЭФ пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, на участие в Форуме уже подано на 30% больше заявок, чем в прошлом году. «С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на форум», - отметил министр.