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Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке

Долгожданный и зрелищный финал состоялся в приморской столице
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В субботу, 5 августа, на крыше Морского вокзала Владивостока состоялся главный конкурс этого лета - «Miss Sunrise». За звание самой красивой девушки боролись 8 финалисток, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Чтобы попасть финал, девушкам предстояло преодолеть испытания на отборочном туре и в полуфинале, после которых в финал прошли 8 претенденток на главную корону.

Девушки очень тщательно готовились к финалу, им предстояли нелегкие испытания, чтобы растопить сердца жюри – визитка, дефиле, не обошлось и без танцев! На победу в конкурсе надеялись все участницы, но лишь одна была удостоена звания «Miss Sunrise». Победительницей стала 18-летняя Даяна Ковтун из Владивостока. Помимо короны девушка получила 200 тысяч рублей и путевку в азиатский Лас-Вегас – Макао.

Сама победительница призналась, что победа в конкурсе стала для нее неожиданностью.

- Я была уверена в себе на 40 процентов, но у меня все получилось, я горжусь собой! На подготовку к конкурсу ушло два месяца. На протяжении всего времени меня поддерживали родители и молодой человек, которые мною гордятся, – рассказала Даяна Ковтун.

Как оказалось, на достигнутом девушка останавливаться не собирается, а планирует продолжить карьеру модели.

- Это мой второй конкурс, на котором я занимаю первое место. В прошлом году мне удалось одержать победу на конкурсе «Мисс Уссурийск», - рассказала победительница.

Отметим, что ни одна из финалисток в этот день не осталась без короны. Каждая девушка получила номинацию, а также ценные подарки от партнеров конкурса.

Напомним, что впервые конкурс «Miss Sunrise» прошел во Владивостоке в 2016 году, организаторами которого выступили VIII канал и модельное агентство «AstraModels».

Партнеры конкурса:

Генеральный спонсор конкурс Tigre de Cristal

Официальный спонсор Застройщик ООО "Ренессанс Актив"

Генеральный партнер Центр лазерной косметологии "Тисс"

Специальный партнер Компания "Sumotori"

Эксклюзивный партнер Компания "ТЕЛЕ2"

Ювелирная студия "Gold Elite"

Салон цветов "Arte Lamponi"

Эксклюзивная бижутерия ручной работы "Vikicrystal"

Студия EMS тренировок Fit n Fast

Ювелирный дом Ist'a

Дизайнерское белье ручной работы NG

Коробочки красоты

Студия загара «Солнечный рай»

Стоматология "Le Cron"

Студия причесок и макияжа «Салон №1»

Сеть заведений Moona Project

Мобильный бар Лед 9

Студия шаров

Ночной клуб Cuckoo

Актуальный глянец OFF

Журнал "Дорогое Удовольствие"

Медиа проект TYSA.RU

Танцевальная студия ChicaGO

Пляжная одежда Shika Swimwear  

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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