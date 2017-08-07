Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке

Долгожданный и зрелищный финал состоялся в приморской столице

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В субботу, 5 августа, на крыше Морского вокзала Владивостока состоялся главный конкурс этого лета - «Miss Sunrise». За звание самой красивой девушки боролись 8 финалисток, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Чтобы попасть финал, девушкам предстояло преодолеть испытания на отборочном туре и в полуфинале, после которых в финал прошли 8 претенденток на главную корону.

Девушки очень тщательно готовились к финалу, им предстояли нелегкие испытания, чтобы растопить сердца жюри – визитка, дефиле, не обошлось и без танцев! На победу в конкурсе надеялись все участницы, но лишь одна была удостоена звания «Miss Sunrise». Победительницей стала 18-летняя Даяна Ковтун из Владивостока. Помимо короны девушка получила 200 тысяч рублей и путевку в азиатский Лас-Вегас – Макао.

Сама победительница призналась, что победа в конкурсе стала для нее неожиданностью.

- Я была уверена в себе на 40 процентов, но у меня все получилось, я горжусь собой! На подготовку к конкурсу ушло два месяца. На протяжении всего времени меня поддерживали родители и молодой человек, которые мною гордятся, – рассказала Даяна Ковтун.

Как оказалось, на достигнутом девушка останавливаться не собирается, а планирует продолжить карьеру модели.

- Это мой второй конкурс, на котором я занимаю первое место. В прошлом году мне удалось одержать победу на конкурсе «Мисс Уссурийск», - рассказала победительница.

Отметим, что ни одна из финалисток в этот день не осталась без короны. Каждая девушка получила номинацию, а также ценные подарки от партнеров конкурса.

Напомним, что впервые конкурс «Miss Sunrise» прошел во Владивостоке в 2016 году, организаторами которого выступили VIII канал и модельное агентство «AstraModels».

Партнеры конкурса:

Генеральный спонсор конкурс Tigre de Cristal

Официальный спонсор Застройщик ООО "Ренессанс Актив"

Генеральный партнер Центр лазерной косметологии "Тисс"

Специальный партнер Компания "Sumotori"

Эксклюзивный партнер Компания "ТЕЛЕ2"

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