Губернатор Приморья отчитается о развитии приграничных территорий края

Доклад заслушают Николай Патрушев и Юрий Трутнев

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

В Якутске в понедельник, 7 июля, губернатор Приморья Владимир Миклушевский отчитается о реализации региональной программы развития приграничных территорий Приморья до 2020 года перед секретарем СовБеза России Николаем Патрушевым и полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. К приграничным регионам в Приморском каре относятся 13 муниципальных образований: здесь живет более полумиллиона человек - более четверти населения края.

Участники совещания обсудят вопросы, касающиеся развития территорий Дальнего Востока. В повестке дня – обсуждение реализации государственной миграционной политики России в субъектах ДФО и дополнительных мер по созданию условий для улучшения демографической ситуации, а также реализация на территории Дальнего Востока региональных программ развития приграничных территорий. Основные задачи данной программы, направленной на обеспечение национальной безопасности, – развития дорожной, коммунальной, социальной инфраструктуры приграничных территорий, закрепление и привлечение населения, улучшение демографической ситуации.

Отметим, что в ночь с воскресенья на понедельник (с 6 на 7 августа) в регионе прошли ливневые дожди, которые натворили бед на юге Приморского края.