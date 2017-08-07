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Девочка-подросток пострадала в аварии во Владивостоке

Ребенок получил травму спины в массовом ДТП на в центре города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

11-летняя девочка пострадала в аварии в центре Владивостока. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобилей произошло в районе дома №3 по улице Береговой в 21:12 в субботу. Автомобиль Тойота Карина двигался со стороны Светланского переулка в сторону Алеутской. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся сначала с припаркованной Тойотой Камри, а затем с Тойотой Раш. Пострадала находившаяся в Раш девочка 2006 года рождения: она получила ссадины спины и направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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