Владивостокцы в сентябре увидят необыкновенное природное явление

Северное сияние на юге Приморья ожидается в начале месяца

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Находясь в субтропической зоне Приморья, гости и участники Восточного экономического форума смогут насладиться северным сиянием в любое время суток.

Узнать культурные, исторические и природные особенности древней Берингии сможет каждый желающий на «Улице Дальнего Востока». В рамках выставки Чукотский автономный округ оборудует павильон в форме гренландского кита, размер которого будет соответствовать морскому исполину. На площадке посетители смогут узнать легенды и предания эскимосов и чукчей, которые рассказывают о родстве коренных народов Чукотки с этим морским животным.

Рядом с павильоном будет установлен памятник каюру и его собакам. Его прототипом является участник гонок на собачьих упряжках – Михаил Тынетегин. Старейший каюр выходил на старт даже в возрасте 79 лет. Всего в ежегодной традиционной гонке «Надежда» протяженностью 529 километров гонщик участвовал больше 10 раз.

Дополнят экспозицию скульптуры традиционных жителей тундры - северных оленей, а также стилизованные шатры-яранги, внутри которых можно будет познакомиться с древнейшей культурой обработки моржовой и китовой кости для создания предметов быта.

На выставке также будет представлен проект «Чукотка – территория открытий», инициированный губернатором округа Романом Копиным и задуманный в честь 365-летней годовщины со дня открытия Берингова пролива. В 2013 году россияне повторили поход великого русского землепроходца Семена Дежнева, проплывшего с дружиной на поморских парусных судах – кочах из Ледовитого океана в Тихий. Две копии деревянных лодок – «Апостол Андрей» и «Святитель Николай» – прошли в первый год экспедиции по западной части России, реке Лена вплоть до арктического Тикси.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.