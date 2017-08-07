Пенсионер на мопеде въехал в мост во Владивостоке: рассек бровь и ушиб мозг 14:01, 07 августа Пенсионер на мопеде въехал в мост во Владивостоке: рассек бровь и ушиб мозг (Эксклюзив)
В Приморье обнаружен труп со следами насильственной смерти 13:48, 07 августа В Приморье обнаружен труп со следами насильственной смерти
Приморцев призывают не рисковать во время разгула стихии 13:36, 07 августа Приморцев призывают не рисковать во время разгула стихии
Новостная лента
Август, 07 понедельник
14:09
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
14:09
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
14:09
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
14:01
Пенсионер на мопеде въехал в мост во Владивостоке: рассек бровь и ушиб мозг Эксклюзив
13:59
Владимира Путина ждут во Владивостоке
13:48
В Приморье обнаружен труп со следами насильственной смерти
13:36
Приморцев призывают не рисковать во время разгула стихии
13:22
В Приморье появился новый Супергерой Видео
13:10
В Приморье ребёнок выпал из окна Фото
12:59
​Рамиль Кильмухаметов: Настоящий мусульманин не может быть террористом! Эксклюзив
12:51
Администрация Владивостока спешит на помощь пострадавшим от стихии приморцам Видео
12:46
Владивостокцы в сентябре увидят необыкновенное природное явление
12:34
Администрация Уссурийска: Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище
12:20
Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Приморье
12:10
ГАИ Владивостока: водителям следует быть предельно внимательными на дорогах
11:57
Приморец заявил о «заминировании» депо из неприязни к начальнику
11:34
В Приморье отменены два авиарейса из-за непогоды
11:22
Губернатор Приморья отчитается о развитии приграничных территорий края
11:09
Девочка-подросток пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
10:51
Стихия уже нанесла мощный удар по Приморью
10:39
Спасатели выехали в Надеждинский район для оказания помощи населению
10:26
В Приморье из-за разлива реки перекрыто движение для поездов Видео
10:12
В результате непогоды несколько районов края остались без электроснабжения
10:00
В Приморье перед тайфуном по лесам гуляет крупная туристическая группа с детьми Эксклюзив
09:55
Что ждет доллар на этой неделе?
09:54
В Приморье смыло мост Видео
09:42
В Приморье из-за стихии перекрывают дороги
09:26
Житель Приморья сходил за продуктами на чужой огород
09:07
Жительница Владивостока при заказе еды в пиццерии получила неприятный сюрприз Фото
08:48
Иномарка размоталась об леерное ограждение во Владивостоке
08:31
Уссурийск вновь оказался под ударом стихии Фото и Видео
08:17
Один аваирейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:06
Гороскоп на 7 августа
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Владивостокцы в сентябре увидят необыкновенное природное явление

Северное сияние на юге Приморья ожидается в начале месяца
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Находясь в субтропической зоне Приморья, гости и участники Восточного экономического форума смогут насладиться северным сиянием в любое время суток.

Узнать культурные, исторические и природные особенности древней Берингии сможет каждый желающий на «Улице Дальнего Востока». В рамках выставки Чукотский автономный округ оборудует павильон в форме гренландского кита, размер которого будет соответствовать морскому исполину. На площадке посетители смогут узнать легенды и предания эскимосов и чукчей, которые рассказывают о родстве коренных народов Чукотки с этим морским животным.

Рядом с павильоном будет установлен памятник каюру и его собакам. Его прототипом является участник гонок на собачьих упряжках – Михаил Тынетегин. Старейший каюр выходил на старт даже в возрасте 79 лет. Всего в ежегодной традиционной гонке «Надежда» протяженностью 529 километров гонщик участвовал больше 10 раз.

Дополнят экспозицию скульптуры традиционных жителей тундры - северных оленей, а также стилизованные шатры-яранги, внутри которых можно будет познакомиться с древнейшей культурой обработки моржовой и китовой кости для создания предметов быта.

На выставке также будет представлен проект «Чукотка – территория открытий», инициированный губернатором округа Романом Копиным и задуманный в честь 365-летней годовщины со дня открытия Берингова пролива. В 2013 году россияне повторили поход великого русского землепроходца Семена Дежнева, проплывшего с дружиной на поморских парусных судах – кочах из Ледовитого океана в Тихий. Две копии деревянных лодок – «Апостол Андрей» и «Святитель Николай» – прошли в первый год экспедиции по западной части России, реке Лена вплоть до арктического Тикси.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Администрация Уссурийска: Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище
12:34, 07 августа 2017 Администрация Уссурийска: Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище

В ГО введен режим ЧС

ГАИ Владивостока: водителям следует быть предельно внимательными на дорогах
12:10, 07 августа 2017 ГАИ Владивостока: водителям следует быть предельно внимательными на дорогах

В Приморье бушует непогода

В Приморье отменены два авиарейса из-за непогоды
11:34, 07 августа 2017 В Приморье отменены два авиарейса из-за непогоды

Изменения в расписании

Спасатели выехали в Надеждинский район для оказания помощи населению
10:39, 07 августа 2017 Спасатели выехали в Надеждинский район для оказания помощи населению

В результате дождей затоплены населенные пункты

В результате непогоды несколько районов края остались без электроснабжения
10:12, 07 августа 2017 В результате непогоды несколько районов края остались без электроснабжения

Стихия продолжает бушевать в Приморье

В Приморье перед тайфуном по лесам гуляет крупная туристическая группа с детьми
10:00, 07 августа 2017 В Приморье перед тайфуном по лесам гуляет крупная туристическая группа с детьми

В ее состав входят 10 человек, в том числе и трое несовершеннолетних

Жительница Владивостока при заказе еды в пиццерии получила неприятный сюрприз
09:07, 07 августа 2017 Жительница Владивостока при заказе еды в пиццерии получила неприятный сюрприз

Администрация заведения отказалась приносить извинения