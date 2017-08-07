Спасатели выехали в Надеждинский район для оказания помощи населению

В результате дождей затоплены населенные пункты

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Приморские спасатели отправились в Надеждинский район для поисково-спасательной службы на КАМАЗах выехали в Надеждинский район для оказания помощи населению, пострадавшему из-за ливневых дождей в понедельник, 7 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС.

Оказались подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады. В настоящее время при помощи пожарных произведена эвакуация населения, отрезанного водой.

В Уссурийске сейчас развернут пункт временного размещения, готовятся к развертыванию еще несколько.

Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району. В ближайшее время третья группа отправится в Уссурийск. Кроме этого, задействованы подразделения краевых пожарных.

Директор департамента гражданской защиты Приморского края обратил особое внимание на работу социальных объектов и детских лагерей.

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток.

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