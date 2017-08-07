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Интервью

​Рамиль Кильмухаметов: Настоящий мусульманин не может быть террористом!

Глава мусульман города Артем в интервью РИА VladNews
Фото: из архива Рамиля Фото: из архива Рамиля
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Общественный деятель, руководитель мусульманской религиозной организации "Ислам" и председатель организации татар и башкир Приморского края в интервью РИА VladNews рассказал об исламе, мусульманах и религиозных праздниках.

- Рамиль Мингалиевич, что из себя представляет религия ислам и кто такой мусульманин?

- Слово «ислам» в религиозном смысле означает «преданность Богу», «мир с Богом». Ислам берет свое начало от Адама, которому Творец дает первые заповеди, и завершает свое формирование через ниспослание пророку Мухаммаду Корана в виде завершенного свода Божественных законов и религиозного учения. В широком смысле Ислам как свод божественных законов, определяющих жизненный уклад верующего, заключается в богопочтении, вере и добродетели.

Человек, принявший ислам через произношение формулы единобожия считается мусульманином. Говоря более конкретно о мусульманах, хотел бы вкратце рассказать о мусульманской общине города Артема, которая прошла через несколько этапов развития. Первоначально она состояла в основном из местных жителей татар и башкир, однако в период перестройки и развала СССР в Приморский край приехали в поисках работы граждане СНГ, в основном это таджики, узбеки, киргизы, а также народы Северного Кавказа. Большинство из них исповедуют ислам, и как мусульмане они стали членами нашей общины. В настоящее время мусульмане города Артема живут в мире и согласии как внутри своей общины, так и с окружающими нас людьми, а возникающие проблемы решаются в канонах нашего традиционного ислама путем нахождения согласия, понимания и уважения друг друга. Говоря о радикализме и терроризме хотел бы сказать, что они не имеют никакого отношения к исламу. Для нас, мусульман, террорист-это тот, кто сеет раздор и смерть. Он никак не может являться мусульманином. Ислам в руках террориста - это инструмент достижения определенных целей, эти люди враги ислама. И мы прилагаем все усилия нашей общиной для предотвращения проникновения и распространения радикализма среди мусульман города Артема.

- А каково ваше мнение об освещении ислама в СМИ?

- Приморский край - многонациональный и многоконфессиональный регион, таким он сформировался со времен освоения и индустриализации территории. В край прибывали люди разных национальностей и верований, в том числе и мусульмане с Поволжья и Урала, принесшие ислам и исламские традиции, основанные на многовековом опыте совместного, добрососедского проживания в многоконфессиональном обществе. Исходя из вышесказанного, хотел бы привлечь внимание журналистов к пониманию сложившихся мусульманских традиций и строгому следованию профессиональной этике. Непременно необходимо учитывать тонкости религии, о которой ему предстоит вести разговор. Любая неточность или ошибка задевает чувства верующих и кроме того создает ложное, зачастую отрицательное представление о всей религии. Элементарная безграмотность журналистов в вопросах Ислама, исламской терминологии, традициях и праздниках вызывает справедливое возмущение и вносит разлад в единство нашего общества. Профессиональный труд журналиста в области освещения религиозной мусульманской тематики должен служить единению общества и основываться на освещении Российского традиционного ислама.

- Возвращаясь к традициям - недавно у мусульман был священный пост и интересно узнать: как празднуется его окончание, какие традиции соблюдаются?

- Пост в месяц Рамадан - это месяц обязательного для мусульман поста, в этом году он длился с 25 мая по 25 июня. В течении месяца мусульмане в дневное время с начала рассвета и до захода солнца отказываются от приема пищи, питья и интимной близости. Ежедневно мусульмане совершают коллективную молитву. По окончанию поста проводится праздник Ураза-байрам. В день праздника мусульмане совершают праздничную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, радуются и веселятся. В это время принято также раздавать пожертвования малоимущим, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

- В исламе есть также праздник Курбан – байрам. Что это за праздник, как он возник?

- В начале сентября мусульмане будут отмечать праздник Курбан – байрам (праздник жертвоприношения). Он празднуется через 70 дней после Уразы. Возникновение праздника связано с жизнью и деятельностью пророка Ибрагима в библейских традициях, известного под именем Авраам. Он известен как пророк не только у мусульман, но и у христиан и иудеев. Ибрагим - образец повиновения, который прошел все испытания Аллаха. Пророк Ибрагим до 86 лет не имел детей, пока у него не родился первый сын, Исмаил. Однажды во сне Ибрагим увидел , что Всевышний просит его принести в жертву единственного сына. Не посмев противиться желанию Аллаха, он пришел в долину Мина, где позже был построен город Мекка и сделал все необходимые приготовления. В последний момент, когда пророк уже был готов принести сына в жертву, Аллах снизошел к нему, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность и преданность. Жертва была заменена на барана. Так в исламе и продолжается традиция приношения жертвы. В день праздника мусульмане собираются вместе в мечети на праздничную молитву, обращаются к Всевышнему, просят у него милости и прощения. Посещают родственников, друзей, соседей, поздравляют с праздником с пожеланиями добра и радости. Мясо жертвенного животного делится на три части, одну часть оставляют для своей семьи, вторую часть раздают близким, третью часть раздают неимущим.

- Есть также у мусульман праздник Мавлид. Как он проходит?

- Мавлид - это день рождения пророка Мухаммада, этот праздник в декабре, 12 числа. В этот день мусульмане собираются вместе для чтения молитв и поминания Аллаха, они выражают радость по поводу прихода в этот мир нашего пророка Мухаммада, возносят за это благодарность Всевышнему. Также мы вспоминаем и рассказываем о жизни Пророка Мухаммада, о его характере и поведении во всех жизненных ситуациях, это светлый и добрый праздник для мусульман. Вот в вкратце основные праздники, которые отмечают мусульмане города Артема. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать мусульманам мира и милости Всевышнего Аллаха.

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