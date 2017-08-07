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Что ждет доллар на этой неделе?

Курс валют на 7 августа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.32 рублей, а евро - 71.68 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На этой неделе, по сообщению аналитиков, иностранные валюты не претерпят каких-либо изменений. Доллар будет находиться в пределах 59-61 рублей, а евро стабильно продержит отметку в 71 рубль.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 60.40 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 59.87 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 71.90 рубль, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 70.40 рублей за один евро.

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