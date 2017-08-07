Жительница Владивостока при заказе еды в пиццерии получила неприятный сюрприз 09:07, 07 августа Жительница Владивостока при заказе еды в пиццерии получила неприятный сюрприз (Фото)
Иномарка размоталась об леерное ограждение во Владивостоке 08:48, 07 августа Иномарка размоталась об леерное ограждение во Владивостоке
Уссурийск вновь оказался под ударом стихии 08:31, 07 августа Уссурийск вновь оказался под ударом стихии (Фото и Видео)
Новостная лента
Август, 07 понедельник
09:36
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
09:36
Дневник девушки: Как победить целлюлит? Эксклюзив
09:36
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
09:26
Житель Приморья сходил за продуктами на чужой огород
09:07
Жительница Владивостока при заказе еды в пиццерии получила неприятный сюрприз Фото
08:48
Иномарка размоталась об леерное ограждение во Владивостоке
08:31
Уссурийск вновь оказался под ударом стихии Фото и Видео
08:17
Один аваирейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:06
Гороскоп на 7 августа
07:52
Во Владивостоке сегодня ливень
07:21
Прогноз МЧС на понедельник, 7 августа
06:28
МЧС России стягивает силы в Приморье
05:12
На юге Приморья сожгли более 4 тысяч кустов конопли
04:01
Приморцу грозит 5 лет колонии за угон китайского велосипеда
03:02
По приморским колониям проходят рейды МЧС
01:27
В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов
00:14
Таможенники заметили интерес бизнеса к МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»
Август, 06 воскресенье
21:16
Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье
20:04
Во Владивостоке на Светланской начали укладывать брусчатку Фото
19:12
Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?
18:02
Жители курортной зоны Приморья не хотят отдавать поселок под угольный терминал Эксклюзив
17:31
Новый способ борьбы со свинством в подъезде придумали приморцы
17:00
Владивосток готов к удару стихии
16:25
Тайфун Noru уже бушует в Японии
16:02
Владивостокских алкоголиков снова лишили суррогата спирта
15:28
Автоледи напугала медведя в Приморье Фото и Видео
15:04
Сбитый под Владивостоком мотоциклист удивил очевидцев аварии Фото
14:22
Эксперты: Нарушения в пищеблоке лагеря «Седанка» все же были
13:42
«Горячая парочка» на пляже в Приморье не смутила местных жителей Фото
13:11
Три машины «скорой помощи» разбились в ДТП в Приморье Фото
12:27
Полиция рассказала подробности ДТП под Владивостоком
12:01
МЧС: Приморье ждет сильное наводнение
11:21
Надвигающийся на Приморье тайфун запутал планы военных
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Житель Приморья сходил за продуктами на чужой огород

Злоумышленник дал признательные показания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в Уссурийске в районе улицы Первая Шахтерская обратили внимание на молодого человека, который в обеих руках о нес большие сумки. Увидев полицейских, прохожий попытался скрыться, но был задержан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ручной клади у 21-летнего местного жителя находись морковь и картофель, а также предметы домашней утвари.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что овощи, выкопав, похитил с грядки чужого участка. После этого он проник в дачный домик, выставив оконную раму, и похитил предметы утвари и кухонные принадлежности.

46-летний местный житель, обнаружив кражу с дачного участка, обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в помещение».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Иномарка размоталась об леерное ограждение во Владивостоке
08:48, 07 августа 2017 Иномарка размоталась об леерное ограждение во Владивостоке

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Уссурийск вновь оказался под ударом стихии
08:31, 07 августа 2017 Уссурийск вновь оказался под ударом стихии

Вода добралась уже до квартир

На юге Приморья сожгли более 4 тысяч кустов конопли
05:12, 07 августа 2017 На юге Приморья сожгли более 4 тысяч кустов конопли

Растения произрастали на площади 60 квадратных метров

Приморцу грозит 5 лет колонии за угон китайского велосипеда
04:01, 07 августа 2017 Приморцу грозит 5 лет колонии за угон китайского велосипеда

Возбуждено уголовное дело

В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов
01:27, 07 августа 2017 В Приморье не впустили почти 500 тонн импортных овощей и фруктов

Итоги карантинного контроля в регионе за I полугодие 2017 года

Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье
21:16, 06 августа 2017 Отравленные сельхозземли обнаружены в Приморье

Установлено, что 12,6% земель содержат тяжелые металлы и пестициды

Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?
19:12, 06 августа 2017 Во Владивостоке вскрылся канал контрабанды сигарет из КНДР?

За неделю обнаружено два практически идентичных нарушения госграницы РФ