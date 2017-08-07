Житель Приморья сходил за продуктами на чужой огород

Злоумышленник дал признательные показания

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в Уссурийске в районе улицы Первая Шахтерская обратили внимание на молодого человека, который в обеих руках о нес большие сумки. Увидев полицейских, прохожий попытался скрыться, но был задержан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ручной клади у 21-летнего местного жителя находись морковь и картофель, а также предметы домашней утвари.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что овощи, выкопав, похитил с грядки чужого участка. После этого он проник в дачный домик, выставив оконную раму, и похитил предметы утвари и кухонные принадлежности.

46-летний местный житель, обнаружив кражу с дачного участка, обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и незаконным проникновением в помещение».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.