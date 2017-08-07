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Общество

Жительница Владивостока при заказе еды в пиццерии получила неприятный сюрприз

Администрация заведения отказалась приносить извинения
Фото: irecommend_vdk Фото: irecommend_vdk
Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока осталась недовольна заказом в одной из известных пиццерий города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на irecommend_vdk.

По словам девушки, вскрыв коробки с едой, в салате они обнаружили половинку таракана, которого было видно невооруженным глазом. Также фактический вес отличался от указанного на сайте – разница составила 30 гр.

- Получили сегодня в заказе бонус в виде половинки таракана, а также недовес. Ужин не удался. Им позвонили, они сказали, что по весу все нормально, за таракана извинений не последовало, - сообщила девушка.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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